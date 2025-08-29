Nuovo atto vandalico a Cerenova-Campo di Mare: rubato zaino rosa, scatta l’appello sui social –

Ancora un episodio di vandalismo e microcriminalità scuote la comunità di Cerenova-Campo di Mare. La segnalazione arriva dal gruppo Facebook del relativo Comitato di Zona, dove il signor Matteo Corso ha condiviso la denuncia di una cittadina vittima di furto.

Secondo quanto riportato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 28 agosto, circa un’ora prima della pubblicazione del post, nel parcheggio dell’Ocean Surf. Ignoti hanno infranto il finestrino di un’automobile, asportando gli oggetti presenti all’interno. Fortunatamente, non si trovavano beni di particolare valore, ma i malviventi hanno portato via uno zaino rosa contenente vestiti, al quale la proprietaria era molto legata per ragioni affettive.

La vittima ha già sporto regolare denuncia ai Carabinieri, ma attraverso il gruppo social ha voluto lanciare un appello alla cittadinanza: “Chiedo cortesemente – si legge nel messaggio – che, qualora qualcuno dovesse notare uno zaino rosa o dei vestiti abbandonati in zona, possa avvisarmi tempestivamente. Grazie di cuore per la collaborazione”.

Il post, accompagnato da parole di solidarietà, ha rapidamente suscitato numerose reazioni tra i residenti, che lamentano una crescente sensazione di insicurezza nel quartiere. Negli ultimi mesi, infatti, non mancano segnalazioni di furti e danneggiamenti ad autovetture in sosta, episodi che alimentano preoccupazione e richieste di maggior controllo del territorio.

Il Comitato di Zona, più volte attivo nel riportare simili episodi, invita la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto. “Solo attraverso la collaborazione reciproca – ribadiscono gli amministratori del gruppo – è possibile contrastare questi fenomeni e restituire serenità alla comunità”.

L’auspicio, ora, è che lo zaino venga ritrovato e restituito alla legittima proprietaria, ponendo fine a una vicenda che, pur nella sua piccola entità materiale, rappresenta l’ennesima ferita al senso di sicurezza collettiva.

Aggiornamento

Lo zaino rosa, di cui nella denuncia social, sembra sia stato ritrovato da passanti nei pressi del depuratore. La notizia giunge a commento risposta al post pubblicato.