Miasmi percepiti a Cerenova, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Indagini congiunte tra Comune, Asl Roma 4 e Acea Ato 2” –

“Negli ultimi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni, in particolar modo dai cittadini di Cerenova, relativamente cattivi odori che si intensificano soprattutto in orari serali. Sin dal primo momento, l’Ufficio Ambiente e Opere Pubbliche del nostro Comune, in stretta sinergia con la Asl Roma 4 e Acea Ato 2 ha dato seguito a sopralluoghi e agli accertamenti del caso, a tutela del territorio e dell’ambiente. Sono in corso approfondimenti ulteriori di cui ve ne darò notizia non appena sarà possibile.

Questa comunicazione, vuole dunque anche rassicurare i tanti cittadini che hanno inviato e-mail e commentato sui vari gruppi social in questi giorni: la situazione è attenzionata e monitorata costantemente. Attendevo solamente i primi resoconti da parte delle autorità coinvolte, alle quali auguro un buon lavoro”

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.