Calcio, la Virtus Marina di San Nicola è pronta a ripartire

La nuova stagione è alle porte e la Virtus MSN riparte a pieno regime con tutte le categorie e diverse novità

Mancano pochissimi giorni all’inizio del mese di settembre e la Virtus Marina di San Nicola è pronta a vivere una nuova stagione. Da lunedì primo settembre, infatti, tutte le categorie inizieranno il proprio lavoro allo stadio A. Lombardi. Dalla scuola calcio alla prima squadra, i rossoblù riprenderanno da subito a pieno regime. Sempre con la guida del DS Vincenzo Bari, la Virtus MSN è pronta ad accogliere giovanissimi calciatori (quest’anno si parte con i nati dal 2020) e atleti più esperti per il settore agonistico.

Roberto De Luca, come annunciato, sarà il nuovo responsabile della scuola calcio e ci sono diverse novità nel comparto allenatori. Su tutte l’inserimento in organico di due mister di tecnica individuale che seguiranno i ragazzi con lavori personalizzati e la creazione di una squadra Under 19 di calcio a 5 che verrà seguita da Marco Bonocore e Davide Daniele. Inoltre, per rispondere alla richiesta crescente, la società ha deciso di creare una squadra Under 18 di calcio a 11 oltre alla confermatissima Juniores, già esistente.

“Siamo pronti ad accogliere tutti i ragazzi che vogliono mettersi in gioco e divertirsi. Cerchiamo di migliorare di anno in anno e lo facciamo attraverso l’inserimento di tecnici competenti e preparati” ha dichiarato Ian Deleuse, vicepresidente della Virtus MSN. “Sono sicuro che sarà una stagione positiva e l’augurio è che dai campi possano arrivare dei buoni risultati”.

A completare il quadro, la Virtus ha avviato una collaborazione con Todaro Sport per i kit il cui sponsor tecnico sarà Joma.

La segreteria, situata proprio allo Stadio A. Lombardi in via della Luna, Marina di San Nicola – Ladispoli, è aperta tutti i giorni a partire dalle ore 16:00.

tel. 388/9715092