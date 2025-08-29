“Claudio La Camera, vice coordinatore di FdI Civitavecchia e storico dirigente della Destra cittadina, ci ha lasciato”

La nota stampa di cordoglio di Fratelli d’Italia

«Con Claudio La Camera la nostra Comunità perde un uomo di straordinaria generosità, esempio di coerenza, onestà e dedizione assoluta ai valori della Destra. Dal 1972, con la militanza nel Movimento Sociale Italiano, poi in Alleanza Nazionale e infine in Fratelli d’Italia, Claudio ha servito con passione la Città e la Nazione, incarnando lo spirito più autentico dell’impegno politico» – dichiara Paolo Iarlori, coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia.

Claudio La Camera è stato dirigente politico a livello territoriale e provinciale e, per due mandati, consigliere comunale a Civitavecchia.

Candidato alle ultime elezioni amministrative, ha ottenuto quasi cinquecento voti, segno del forte radicamento nella nostra comunità. Uomo stimato trasversalmente e apprezzato per la sua affidabilità e per le sue grandi doti umane, ha rappresentato un punto di riferimento costante per tutti.

«Il suo esempio e il suo ricordo rimarranno indelebili nei nostri cuori – prosegue Paolo Iarlori – La comunità militante di Fratelli d’Italia conserverà sempre con affetto e gratitudine la memoria dell’amico Claudio La Camera, uomo di grande generosità e instancabile militante politico».

«In questo momento di profondo dolore e di lutto, Fratelli d’Italia si stringe con affetto alla famiglia La Camera e, in particolare, alla moglie Cinzia, al figlio Piermario, alla nuora Claudia e ai nipoti, ai quali rivolgo pubblicamente le mie condoglianze e quelle di tutto il Partito» – conclude il coordinatore cittadino.

Cordoglio espresso anche dal consigliere regionale Emanuela Mari:

“A Dio Claudio, siamo certi che ad accoglierti avrai incontrato la Signorina che tanto ti mancava. Grazie per la tua militanza, grazie per essere stato uno dei protagonisti della campagna elettorale delle regiona li in cui ho avuto l’onore di rappresentare questo territorio. Grazie per aver sempre messo a disposizione la tua taverna dell’ amicizia nelle scelte strategiche. Alla tua dolcissima sposa Cinzia a tuo figlio Piermario, a tua nuora e ai tuoi adorati nipotini Chiara e Francesco le nostre più sentite condoglianze”.