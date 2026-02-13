Temporali intensi, forti raffiche di vento e rischio di disagi nelle prossime 12–18 ore

Nuova ondata di maltempo in arrivo sul Lazio: scatta l’allerta arancione –

La Regione Lazio ha diramato un’allerta meteo di livello arancione a partire dalle prime ore di domani, sabato 14 febbraio, e per le successive 12–18 ore, a causa di una perturbazione intensa in arrivo sull’intero territorio regionale.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, raffiche di vento sostenute e locali nubifragi, con possibili criticità soprattutto nelle aree più esposte.

L’allerta arancione indica una criticità medio-alta, che potrebbe causare allagamenti improvvisi, innalzamenti dei livelli di fossi e corsi d’acqua minori, nonché disagi alla viabilità. Il vento forte potrebbe inoltre provocare la caduta di rami, alberi o oggetti non adeguatamente fissati.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, evitare la sosta in prossimità di corsi d’acqua, alberi e strutture provvisorie, e a mettere in sicurezza balconi e terrazzi. Particolare attenzione è richiesta anche alla guida, per il rischio di scarsa visibilità e aquaplaning.

La situazione sarà costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale, con possibili aggiornamenti nelle prossime ore.