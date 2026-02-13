Nuovo incarico per Pietro Bosco, il vicepresidente Ian Deleuse: “Sono sicuro di aver scelto la persona giusta per il salto di qualità”

Pietro Bosco è il nuovo Direttore Generale della Virtus Marina di San Nicola, ad annunciarlo è la Presidenza della società. Operativo da circa 10 giorni, Bosco – mister da 15 anni con esperienza a tutto tondo, dalle giovanili alla Serie D – ha accettato di intraprendere questa nuova avventura con la società rossoblù. Si tratta di una piccola rivoluzione per la Virtus che, dopo 4 anni, cambia la sua guida calcistica con l’obiettivo ambizioso di creare una scuola calcio d’élite che permetta anche di alzare il livello dei gruppi dell’agonistica.

“Abbiamo deciso di intraprendere un ciclo nuovo – ha dichiarato entusiasta Ian Deleuse, vicepresidente della Virtus MSN – nominando un nuovo direttore generale. In questi 4 anni abbiamo posto delle buone basi, ma è arrivato il momento di fare un salto di qualità e possiamo farlo solo con gente del settore che abbia avuto anche esperienza del luogo. Riusciremo a realizzare un ottimo progetto, inserendo nuovi istruttori e apportando qualche cambiamento. Vogliamo continuare a crescere e diventare un punto di riferimento, una società forte e competitiva. Sono molto soddisfatto di questi primi giorni di lavoro e sono sicuro di aver scelto la persona giusta”.

Classe 1973 e con esperienze da calciatore in tutta la Regione, Pietro Bosco allena dal 2011ed è stato un punto di riferimento per il Città di Ladispoli con cui è arrivato fino alla Serie D. Quella da Direttore Generale è un’esperienza nuova per Bosco che, fresco di nomina, ha dichiarato: “Era uno step che mi mancava e sono pronto a dare un’impronta forte. Con il Presidente abbiamo concordato un programma di 3 anni, è chiaro che non si può crescere dall’oggi al domani, ma abbiamo già apportato un cambiamento importante. La società ha fatto un grande sforzo, un regalo ai suoi tesserati: abbiamo un nuovo responsabile della scuola calcio, Gianluca Ripani. Non è facile trovare una figura di questo tipo sul territorio, neanche a Roma e questo era un tassello fondamentale che mancava. Se è vero che la scuola calcio è essenziale, vogliamo anche creare gruppi competitivi nel settore dell’agonistica”.

“Sono operativo da circa 10 giorni, e sono sincero quello che ho notato è che c’era un po’ di confusione. Tuttavia, l’ambiente è sereno e ho già parlato con gli allenatori che sono stati tutti disponibili, lavorano veramente con passione. Dobbiamo arrivare ad un punto – ha proseguito il DG – in cui parliamo tutti la stessa lingua e abbiamo una linea comune. Piano piano valuteremo tutto quanto e cercheremo di dare risalto a questa nuova fase della società”.

“Ho girato molto tra Eccellenza e Serie D, prima da giocatore poi da allenatore, nonostante abbia fatto tutta la gavetta partendo dai più piccoli. Quando il Presidente mi ha proposto questo percorso, ho deciso di accettare questo ruolo che comporta maggiori responsabilità. Se servirà, bisognerà prendere decisioni importanti, ma non mi spaventa perché so di avere l’appoggio della società. È chiaro che potrò sbagliare – ha concluso Pietro Bosco – ma sono pronto per questa nuova esperienza”.

“Voglio ringraziare sia Guido che Ian – Presidente e Vice – che mi hanno scelto, ritenendomi la persona giusta per questo cambiamento. Grazie anche a Gianluca Ripani che ha sposato il progetto, agli istruttori e, in particolare, Mario Buonocore, responsabile del calcio a 5 che è stato il ponte tra me e la Presidenza”.