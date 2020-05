Non si fermano all’alt: arrestato pregiudicato

Condividi Pin 0 Condivisioni

L’uomo, 35 anni, è stato fermato dopo un lungo inseguimento

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un pregiudicato italiano, di 35 anni, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la notte, l’uomo, a bordo di un’autovettura, non si è fermato all’alt imposto dai Carabinieri della Stazione di Rignano, impegnati in un posto di controllo sulla Via Flaminia.

Ne è scaturito un lungo inseguimento, nel corso del quale l’arrestato con manovre pericolose ha messo in pericolo anche l’incolumità di altri utenti della strada.

L’inseguimento è terminato poco dopo a Rignano con il suo arresto. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.