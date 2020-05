Condividi Pin 0 Condivisioni

Sopralluogo questa mattina da parte degli agenti della municipale per la divulgazione delle norme contenute nel Dpcm

Fase 2 bis, a Cerveteri la polizia locale monitora e informa

Saracinesche che si rialzano, cittadini che riprendono la loro vita in mano dopo mesi di stop.

Inizia la fase 2 bis anche nella città etrusca.

E per verificare che tutto venga eseguito nel rispetto delle norme dell’ultimo Dpcm emanato dal Governo Conte, gli agenti della Polizia municipale guidati dal comandante Cinzia Luchetti, stanno effettuando un sopralluogo in città.

Al centro dell’attenzione sono proprio le attività commerciali del territorio.

Gli agenti della municipale sono impegnati nella divulgazione delle norme contenute nel Dpcm del 17 maggio.

Niente multe, almeno non per oggi. Solo un aiuto concreto ai gestori delle attività commerciali e agli utenti, per comprendere meglio le norme e correggere il tiro là dove necessario.