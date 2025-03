Non si ferma all’alt della polizia, cade dallo scooter durante l’inseguimento e inveisce contro gli agenti

Ammanettato un 37enne. I documenti del mezzo non erano in regola, ma dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale

Prima non si ferma all’alt della Polizia, poi cade a terra con lo scooter durante l’inseguimento degli agenti del commissariato di Ladispoli e una volta rialzatosi inveisce contro di loro. Questo è qaunto accaduto questa mattina in via Palo Laziale. Sul posto sono sopraggiunte anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. Alla fine gli agenti hanno avuto la meglio e sono riusciti ad ammanettare un uomo di 37 anni prima di essere trasportato dai sanitari presso il Padre Pio di Bracciano.

L’assicurazione e la revisione dello scooter non erano in regola. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale