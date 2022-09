Nicole Cicillini parteciperà all’ultima tappa della Women’s Cup

Al Mugello Circuit Nicole sarà in sella alla Kawasaki

“Sono davvero super carica ed emozionata , questo fine settimana sarò in gara come wild card nell’ultima tappa della Women’s Cup al Mugello Circuit , in sella alla Kasasaki del E&E Squadra Corse! Ringrazio Alessandro Trigila e Paolo Marini per la fiducia, Prata Motor Sport e tutti gli sponsor per il supporto . Obbiettivo é fare km su questa nuova moto , come auspicio per la prossima stagione!”

Con questo posto social Nicole Cicillini annuncia la sua partecipazione alla Womens Cup.