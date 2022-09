Ladispoli, parcheggio di via Pienza: “Il comitato civico ribadisce un secco no”

Raccolte 170 firme con la petizione

Riceviamo e pubblichiamo:

Da giorni diversi proprietari degli appartamenti siti in Via Taranto e Via Cagliari, riuniti in un Comitato civico e con il sostegno della pagina facebook LADSPOLI SOSTENBILE, dopo aver raccolto oltre 170 firme con la petizione NO AL PARCHEGGIO DI VICOLO PIENZA, hanno iniziato a distribuire il volantino (qui allegato) il cui scopo è solo quello di informare i cittadini nonché invitarli a riflettere circa l’idea di costruire il parcheggio multipiano in Vicolo Pienza angolo Via Taranto in prossimità della Stazione F.S di Ladispoli.

Come cittadini avevamo personalmente già espresso il nostro dissenso nell’ultimo consiglio comunale tenuto a Luglio e poi saltato, in quella sede avevamo constatato il totale disinteresse dell’attuale amministrazione appena insediata, nonché l’atteggiamento non proprio istituzionale del Sindaco Alessandro Grando di fronte alle nostre richieste di ascolto.

Facciamo presente che quello di Vicolo Pienza è una zona dove è già presente un parcheggio (gratuito) e dove il traffico cittadino è molto intenso, la costruzione di tale opera avrebbe delle gravi ricadute sulla vivibilità della zona e data la vicinanza con i palazzi di via Taranto e via Cagliari, anche ambientali con un notevole aggravamento dell’inquinamento acustico e dell’aria già rese pesanti dalla vicinanza con i binari della stazione F.S nonché il deprezzamento del valore degli immobili.

Rappresentiamo anche la totale inutilità di tale opera, dovuta, oltre che dall’idea ormai antiquata del parcheggio multipiano, anche dalla presenza nella zona del Cerreto a pochi metri di distanza di un altro parcheggio a suo tempo costruito dalla Provincia con fondi pubblici attualmente occupato da camper e roulotte e per il quale sarebbe sufficiente costruire un sottopasso con il collegamento al parcheggio di Vicolo Pienza, con un notevole risparmio contro i 5 milioni di euro paventati per la costruzione del parcheggio multipiano.

Esprimiamo pertanto come comitato civico in fase di costituzione il nostro fermo NO a tale scempio confermando l’impegno a impedire che tale opera venga portata a termine, invitando tutti i cittadini interessati a firmare la nostra petizione scrivendo all’indirizzo mail [email protected] facendo anche presente l’interesse a partecipare alla costituzione del comitato civico e a seguire la nostra protesta sulla pagina di LADISPOLI SOSTENIBILE.

Avv. GIUSEPPE FIORINI

COMITATO CIVICO NO PARCHEGGIO DI VICOLO PIENZA

LADISPOLI SOSTENIBILE