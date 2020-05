Nature Education lancia appello alle Istituzioni: ”Guanti e mascherine ricoprono la Città”

Condividi Pin 22 Condivisioni

L’Associazione di Santa Marinella non si ferma e annuncia l’arrivo della nuova attività ‘Alla ricerca del #CovidTrash’

Nature Education lancia appello alle Istituzioni: ”Guanti e mascherine inondano la Città”

di Beatrice Pucci

L’Associazione non si ferma e continua a combattere contro i rifiuti sul territorio di Santa Marinella, lanciando una nuova attività, nominata ‘Alla ricerca del #CovidTrash’.

L’iniziativa consiste nel ripulire individualmente spiagge, strade e zone della città dalla spazzatura e dai dispositivi di sicurezza di cui è inondata, ogni giorno.

“Abbiamo vissuto tutti un momento abbastanza difficile e delicato, ma la nostra squadra continua a combattere contro l’indifferenza delle persone, contro gli incivili che si “divertono” a riempire le nostre spiagge, i nostri giardini, le nostre strade e le campagne di rifiuti, di mascherine e guanti e tanto altro ancora”.

In questi giorni i volontari della Nature Education sono intervenuti sul territorio, lavorando in solitaria, raccogliendo mucchi di spazzatura. Quello che più li ha colpiti è stato trovare una ingente quantità di guanti e mascherine usati e subito gettati in strada. Nella giornata di ieri un volontario ha raccolto 23 guanti, 2 mascherine, 3 rasoi e svariate bottiglie di plastica.

“Tra non molto saremo ricoperti completamente da guanti e mascherine” – ha detto l’Ass. e per questo motivo ha lanciato un appello alle Istituzioni con la speranza che possano provvedere urgentemente a limitare tale fenomeno – “È una dura battaglia, ma non saremo noi a perderla. Collaboriamo insieme a distanza e riportiamo alla luce questa meravigliosa Città”.