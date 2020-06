Condividi Pin 0 Condivisioni

“Abbiamo rimosso 11 siringhe e 9 aghi”

Nature Education: “In spiaggia attenzione ai pericoli che potete trovare”-

“Ah ma ogni tanto anche qualche conchiglia si trova?”

Questa la frase di una nostra volontaria alla sua prima raccolta in spiaggia, come si fa a non dargli ragione? Ormai negli arenili, soprattutto quelli liberi, si può trovare veramente di tutto.



11 siringhe e 9 aghi abbiamo rimosso nell’ultima pulizia, il tutto alle spalle di una famiglia che se ne stava in tranquillità con il loro cane, ma la vista di tutti questi pericoli ha destato molta preoccupazione.

Il pericolo è sempre dietro l’angolo, quindi prestate attenzione prima di sdraiare il vostro asciugamano!

Nature Education