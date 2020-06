Condividi Pin 23 Condivisioni

Paura nel pomeriggio sulla spiaggia libera nei pressi degli stabilimenti La Baia e il Covo

Ladispoli, mare mosso: doppio salvataggio da parte di bagnini e capitaneria-

A causa del mare mosso due adulti e alcuni bambini si sono trovati in difficoltà non riuscendo a tornare in riva.

Ladispoli, mare mosso: doppio salvataggio

Per fortuna in quel momento sono immediatamente intervenuti i bagnini del vicino stabilimento e la guardia costiera, supportati anche da alcuni volontari di Estate al Sicuro che erano presenti in spiaggia per far rispettare le norme di distanziamento fisico.

Sempre nel pomeriggio i bagnini e la guardia costiera sono intervenuti anche per trarre in salvo, sempre a causa del mare mosso e della forte corrente, due ragazzi in difficoltà.

Sul posto il 118 per le cure del caso, per fortuna solo tanto spavento.