Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area

Incendio a Cerveteri, fiamme in via Casale del Ferraccio –

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in via Casale del Ferraccio, nel territorio comunale di Cerveteri, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell’emergenza stanno operando i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle attività di contenimento e spegnimento delle fiamme. Le squadre stanno inoltre provvedendo alla messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio né si hanno informazioni su eventuali persone coinvolte. Le operazioni di bonifica e controllo sono in corso per evitare la ripresa dei focolai e scongiurare ulteriori rischi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori dettagli sull’accaduto e sull’entità dei danni provocati dalle fiamme.