Natura in città, 28 e 29 settembre torna “WWF Urban Nature”

Proteggere, incrementare e riscoprire il verde urbano aiuta a contrastare l’aumento delle temperature riduce gli impatti degli eventi climatici estremi e migliora salute e stile di vita delle persone

Sensibilizzare i cittadini e i municipi alla presenza e al valore del verde in città, tutelarlo, incrementarlo, riscoprirlo. Questi gli obiettivi di “Urban Nature”, la festa della Natura in città promossa dal WWF, che torna per la sua VIII edizione con centinaia di appuntamenti in tutta Italia, fino al gran finale di sabato 28 e domenica 29 settembre in cui si terrà l’evento nazionale a Roma.

Sono oltre 100 le iniziative sul territorio dedicate al verde urbano organizzate nel fine settimana del 28 e 29 settembre dai volontari WWF e dalle Associazioni Amiche di Urban Nature, che offrono un ampio ventaglio di attività per far scoprire la natura in città e la sua importanza per il benessere delle persone: Roma, Milano, Cagliari, Chieti, Palermo, Siena, Bologna, Parma, Trieste e molti altri sono i comuni coinvolti. Il 29 settembre l’evento centrale di Urban Nature a Roma presso la terrazza del Pincio con numerose attività e iniziative per il grande pubblico.

“Urban Nature cresce, diventa un vero e proprio Festival diffuso che interessa tutto il territorio nazionale – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – A Roma tante le iniziative per raccontare una città ancora ricca di biodiversità e che di tale ricchezza dovrebbe fare un punto di forza per affrontare la sfida climatica come anche per dare risposte concrete all’occupazione giovanile (pensiamo in primis ai grandi Istituti Agrari presenti nella Capitale). Purtroppo siamo ancora distanti da questi traguardi mentre avanza inesorabilmente il consumo del suolo che erode un patrimonio che dovremmo invece salvaguardare senza indugio alcuno. Proponemmo ai candidati alle ultime amministrative di fare di Roma la Capitale Europea della Biodiversità, un primato che potremmo ancora vantare ma che purtroppo non sembra essere tra le priorità della Giunta Gualtieri. Il WWF torna in piazza per raccontare ancora una volta la natura che ci circonda, per condividere il piacere di stupirsi e assieme comprendere che per rispettarla e goderne, non possono essere improvvisate scelte che rischiano di comprometterla irrimediabilmente.”

Nel fine settimana del 28-29 settembre i volontari WWF saranno presenti in 1.700 piazze in tutta Italia e sarà possibile portare a casa una piantina di Erica e sostenere i progetti per tutelare e aumentare il verde nelle città italiane. Questa edizione di Urban Nature è realizzata in partnership con i Carabinieri Forestali Raggruppamento Biodiversità e l’Associazione nazionale musei scientifici (Anms) e ha ricevuto il patrocinio dal Ministero Ambiente, ISPRA e Anci.