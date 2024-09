Cerveteri calcio, 5 punti in tre gare, soddisfazione del presidente Lupi

Il Cerveteri mette in cascina 5 punti in 3 gare. Patron Lupi . ” Vedo ragazzi impegnarsi non regalano nulla. Mi ritengo soddisfatto dell’inizio di campionato”

Fino ad oggi il presidente del Cerveteri, Andrea Lupi , è del tutto contento dell’inizio di campionato della squadra ” Lo sono, in particolare, per il modo con cui la squadra scende in campo. Sono ragazzi che danno tutto, si impegnano molto per arrivare a vincere -afferma Lupi- . Il pari di domenica è un altro passo in avanti, dobbiamo mettere fieno in cascina, proseguire in questa direzione” . I Cervi osserveranno una giornata di riposo, che permetterà a mister Gabrielli di preparare la difficile trasferta di Tolfa il 6 ottobre. Ci sono alcuni acciaccati, giocatori che sono alle prese con problemi fisici, recuperabili per il prossimo impegno. ” Ci attende un campo per tradizione insidioso, dove sono sicuro vedremo una squadra pimpante, determinata a dare il massimo per raccogliere un risultato positivo. Sono soddisfatto, ci sarà da impegnarci, ma restiamo fiduciosi”