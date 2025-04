“Nati per Leggere” a Cerveteri: letture per bambini e famiglie

Appuntamento fissato per il 28 aprile presso la Mondadori Bookstore

Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie si terrà lunedì 28 aprile alle ore 17:00 presso Mondadori Bookstore a Cerveteri. L’evento è un appuntamento speciale con “Nati per Leggere”, un’iniziativa di letture pensate per i più piccoli e le loro famiglie, organizzata dalla Biblioteca comunale Nilde Iotti di Cerveteri e dal Gruppo Volontari “Nati per Leggere” di Cerveteri. La partecipazione è libera e gratuita, offrendo a tutti l’opportunità di avvicinarsi al mondo dei libri in un contesto accogliente e coinvolgente.

Durante l’iniziativa, Andrea e Tarita, rappresentanti di Mondadori, hanno espresso la loro soddisfazione nel ospitare questo evento: “Siamo estremamente felici di accogliere presso la nostra libreria questo appuntamento con Nati per Leggere. Come Mondadori, stiamo per entrare in un mese ricco di iniziative, con tantissimi appuntamenti letterari, ospiti e occasioni per avvicinare il pubblico ai libri, dai bambini agli adolescenti e in generale alla cittadinanza tutta. Le letture di ‘Nati per Leggere’ rappresentano un’attività che da sempre appassiona i bambini della nostra città, ed è per noi motivo di grande soddisfazione poterle ospitare. Inoltre, con la Biblioteca comunale Nilde Iotti di Cerveteri abbiamo un rapporto di collaborazione consolidato, che speriamo possa continuare a fruttuosamente anche in futuro”.