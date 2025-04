Nel 2024 l’iniziativa ha coinvolto 690 città di 51 paesi in tutti i continenti

Anche quest’anno, le aree protette gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale parteciperanno al City Nature Challenge 2025, la gara internazionale che, dal 25 al 28 aprile 2025, vede centinaia di città in tutto il mondo in una bella sfida per documentare la biodiversità del proprio territorio.

Nel 2024 l’iniziativa ha coinvolto 690 città di 51 paesi in tutti i continenti, con oltre 83.000 partecipanti e più di 2,4 milioni di osservazioni relative a più di 65.000 specie di animali e piante in natura. I parametri considerati sono il numero di specie osservate, il numero di osservazioni ed il numero di osservatori. Per numero di partecipanti nel 2024 Roma si è classificata al primo posto in Italia, al secondo posto in Europa ed al 37° posto nel mondo.

Con le modalità indicate sulla piattaforma iNaturalist (accessibile gratuitamente tramite App su smartphone o dal computer) i cittadini possono cercare e documentare, attraverso foto, video ma anche file audio, la presenza di animali e piante che si trovano dentro i confini della Città metropolitana di Roma Capitale, rendendosi così protagonisti della diffusione della conoscenza e del valore della biodiversità nel territorio dove vivono.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Di seguito gli appuntamenti nelle aree protette metropolitane:

City Nature Challenge 2025, lunedì 28 nella Palude di Torre Flavia

Domenica 27 aprile 2025

· Riserva naturale di Monte Catillo: appuntamento ore 9,30 Via Quintilio Varo, presso l’Arco di Quintiliolo, a Tivoli. Orario 9,30 – 15,30. Per informazioni dott.ssa Maria Vinci – [email protected] – cell. 347 2647905.

· Riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco: appuntamento ore 9,30 ingresso Riserva naturale di via Basento nel comune di Mentana. Orario 9,30 – 14,00.

Dalle ore 20,00 alle ore 23,00 evento “La notte delle falene” nell’area sosta denominata “Piazza di Spagna”, nel comune di Monterotondo. Per informazioni dott. Vincenzo Buonfiglio – [email protected] – cell. 347 5941864.

Lunedì 28 aprile 2025

· Riserva naturale del Monte Soratte: evento dedicato alle classi secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Civitella San Paolo – plesso di Sant’Oreste. Appuntamento ore 9,30 località Cappella votiva Sant’Anna nel comune di Sant’Oreste. Per informazioni dott.ssa Francesca Marini – [email protected] – cell. 342 3209962

· Monumento naturale Palude di Torre Flava: appuntamento ingresso Palude su via Roma 141 nel comune di Ladispoli. Orario 14,00 – 22,00. Per informazioni dott. Corrado Battisti – [email protected] – cell. 348 4525428.