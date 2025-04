“A loro dobbiamo non soltanto la libertà, ma qualcosa di più profondo: la dignità ritrovata del nostro Paese”

Celebrato il 25 aprile a Santa Marinella, Tidei: “Ricordiamo donne e uomini che hanno lottato per liberarci dal nazifascismo” –

Alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, anche la città di Santa Marinella ha celebrato il 25 aprile, Festa della Liberazione d’Italia.

A renderlo noto l’Amministrazione Comunale attraverso il profilo Facebook del Comune, dove è stato riportato parte del discorso pronunciato dal Sindaco Pietro Tidei.



“Parte del discorso del Sindaco Pietro Tidei in occasione della cerimonia al Parco della Resistenza:

“L’80° anniversario della Liberazione è un momento vivo di memoria, di consapevolezza e di responsabilità.

Ricordiamo le donne e gli uomini che, con coraggio, sacrificio e determinazione, hanno lottato per liberarci dal nazifascismo. A loro dobbiamo non soltanto la libertà, ma qualcosa di più profondo: la dignità ritrovata del nostro Paese. Quei partigiani e quelle partigiane hanno dimostrato che la libertà non si riceve, si conquista. E che la dignità di una nazione si misura nella capacità di resistere all’oppressione e di scegliere la giustizia, anche quando è la via più difficile”.