Sul posto molte squadre dei Vigili del Fuoco fin quasi dalla mezzanotte

Roma, a fuoco una centrale elettrica a sud della capitale –

La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 23.50 del 25/04/2025 le Squadre 22/A di Pomezia, 11/A dell’Eur e 32/A Nemi con al seguito 2 autobotti, il carro Schiuma ed il Funzionario di Turno per un incendio che ha coinvolto un trasformatore con all’interno circa 70.000 lt di olio a servizio della Centrale Elettrica in via della Selvotta.

Il personale VF sta intervenendo in particolare sul raffreddamento delle pareti di contenimento dell’invaso per evitare sversamenti, ma data la complessità del sito si cerca di tenere sotto controllo l’incendio.

Sul posto i Tecnici dell’Azienda elettrica e le Forze dell’Ordine.