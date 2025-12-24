Natale, gli auguri dei Vigili del Fuoco di Marina di Cerveteri

“In qualità di Capo Sede dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, rivolgo ai cittadini e alle autorità del territorio i miei più sinceri auguri per un sereno Natale e un felice 2026, s sottolineando il valore della solidarietà e della vicinanza umana in questo periodo festivo. Esprimo particolare affetto verso famiglie, bambini, anziani e chi vive momenti di difficoltà, rinnovando l’orgoglio del Corpo per il servizio alla comunità”.

“Rendo inoltre noto il bilancio operativo del nostro distaccamento nel 2025 con 1273 interventi complessivi, dei quali 440 per incendi ed esplosioni, 273 fughe di gas, 224 soccorsi e salvataggi, oltre a 6714 interventi boschivi concentrati nella stagione estiva (su tutta la provincia di Roma) grazie al potenziamento del dispositivo antincendio”.

“La fiducia dei cittadini è per noi motivo di grande forza”, concludo, rinnovando la mia piena disponibilità a collaborare con la comunità e le istituzioni per il bene comune.

Buon Natale e Felice 2026

Così il CR Roberto D’Annunzio della Caserma di Marina di Cerveteri