“A capodanno saranno vietate feste in piazza”

Natale 2020 e Covid19, la sottosegretaria Zampa: “Feste con al massimo 5/6 persone”

Manca un mese al Natale e molta gente si domanda come si svolgeranno queste festività nell’anno del Covid-19.

Ieri sera Sandra Zampa, sottosegretaria del Ministero della Salute è stata ospite di Otto e Mezzo ed ha illustrato alcune ipotesi al vaglio del governo

“Potremo festegggiare in cinque, sei persone al massimo. E’ ovvio che non potremo controllare le famiglie ma chiederemo a tutti responsabilità e di limitare il più possibile le persone che si riuniscono. In questo momento i dati dell’epidemia sono ancora piuttosto importanti e non ci si può spostare tra le Regioni. tra un mese le cose potrebbero migliorare ed esserci delle deroghe. Oltre al numero delle persone riunite è importante non allargare il nucleo delle persone che si frequenta abitualmente. Più si allarga più aumenta il rischio”.

La sottosegretaria ha parlato anche del Capodanno: “Non saranno possibili feste in piazza, anche quei giorni saranno normati. Il governo – ha concluso -manterrà un approccio molto rigoroso”.