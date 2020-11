Share Pin 30 Condivisioni

L’assessore D’Amato: “Per mantenere un contatto senza rischio di contagio tra anziani e parenti”

Coronavirus, una “stanza degli affetti” nelle RSA

Nelle Rsa una ”stanza degli affetti” per consentire agli anziani ricoverati di ricevere le visite di parenti e amici senza correre il rischio di essere contagiati. A sollecitarne la realizzazione l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“Per mantenere un contatto diretto tra gli ospiti delle Rsa e i propri cari – ha spiegato – si invitano le strutture a mettere a disposizione tablet o smartphone per realizzare videochiamate come alternativa alle visite dei parenti e di prevedere, dove possibile, l’allestimento di una ‘stanza degli affetti’ con separatori trasparenti e postazioni audio con microfoni dove ospiti e parenti possano incontrarsi in piena sicurezza”.

