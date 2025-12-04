Nasce “Patto per Cerveteri”: un nuovo percorso politico al servizio della comunità

Il consigliere di maggioranza Angelo Galli e l’esponente di minoranza Nicolò Accardo lanciano “Patto per Cerveteri”, un nuovo progetto nato per lavorare congiuntamente al servizio della comunità. L’iniziativa si propone di operare senza vincoli di partito né schemi ideologici, mettendo al centro esclusivamente il bene della città.

«Il bene di Cerveteri e dei suoi cittadini è il nostro unico riferimento» hanno dichiarato i due promotori, sottolineando la volontà di collaborare su obiettivi concreti e condivisi.

Nasce “Patto per Cerveteri”: un nuovo percorso politico al servizio della comunità

Accardo aveva già espresso in più occasioni, anche in una tv locale, la necessità di creare un patto unitario capace di coinvolgere parti sociali, associazioni, imprese e cittadini. L’obiettivo è lavorare insieme in un’unica direzione, superando le divisioni politiche e valorizzando la partecipazione della comunità.

“Patto per Cerveteri” si presenta così come un progetto aperto e inclusivo, pronto ad accogliere contributi e idee per il futuro della città.