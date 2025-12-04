Bollo Auto Più Leggero del 10%: via alla domiciliazione bancaria nel Lazio

Cerveteri, 1° dicembre 2025 – Ottime notizie per cittadini, famiglie e imprese della Regione Lazio. Da oggi, lunedì 1° dicembre 2025, è attivo il nuovo servizio online per la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica (bollo auto), che permette di ottenere un significativo risparmio del 10% sull’importo dovuto per ogni periodo d’imposta.

Risparmio Concreto e Modernizzazione

Questa misura, promossa dall’Assessorato al Bilancio, unisce la semplificazione burocratica a un aiuto economico tangibile.

L’Assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha commentato l’iniziativa sottolineandone il duplice beneficio: «Con questa misura perseguiamo un duplice obiettivo: da un lato rendiamo più semplice la vita ai contribuenti, evitando disguidi, dimenticanze e ritardi nei versamenti; dall’altro favoriamo un rapporto più moderno, trasparente ed efficiente tra cittadini e Amministrazione regionale, incoraggiando l’uso di strumenti di pagamento automatici e tracciabili.»

Righini ha inoltre evidenziato l’importanza del beneficio economico in questo momento: «La domiciliazione rappresenta un’opportunità concreta di risparmio per famiglie e imprese del Lazio, in un momento economico ancora delicato. Il beneficio del 10% è un riconoscimento a quei contribuenti che scelgono di adempiere in modo puntuale e costante ai propri obblighi tributari, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi amministrativi e a contrastare l’evasione.»

Come Attivare la Domiciliazione e Ottenere lo Sconto

Aderire al servizio è facile e completamente digitale:

Accesso: È sufficiente accedere alla piattaforma online dedicata. Identificazione: La compilazione avviene tramite l’accesso con le credenziali di identità digitale (come SPID, CIE o CNS). Tempistiche: La domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente a quello previsto per il pagamento della tassa.

Questa iniziativa segna un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione del sistema tributario regionale, unendo rigore nella gestione dei conti pubblici e attenzione concreta alle esigenze dei cittadini.

Tutte le informazioni dettagliate sul servizio sono disponibili sulla pagina Domiciliazione bancaria del sito istituzionale.