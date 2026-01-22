Nasce il Forum “La voce delle donne di Santa Marinella e Santa Severa”: appuntamento il 29 gennaio

Un invito al confronto e alla partecipazione attiva

Si è costituito in questi giorni il Forum “La voce delle donne di Santa Marinella e Santa Severa”.

Siamo un gruppo di donne, alcune di noi già attive nella Consulta, organismo istituzionale della precedente amministrazione comunale, che ha deciso di sollecitare un confronto più ampio sulle istanze delle donne, sia a livello cittadino che su temi di interesse nazionale e internazionale.

In particolare, in questa fase, crediamo che sia importante affrontare i temi della parità di genere e dell’abbattimento degli stereotipi e formulare proposte ed iniziative di promozione sociale relativi alla vita cittadina.

Abbiamo individuato alcuni temi che crediamo siano particolarmente importanti:

Azioni di prevenzione della violenza di genere attraverso uno sportello antiviolenza;

attraverso uno sportello antiviolenza; Ampliamento dei servizi del Consultorio Familiare per la prevenzione e per il sostegno psicologico soprattutto dei giovani;

per la prevenzione e per il sostegno psicologico soprattutto dei giovani; Promozione di iniziative di integrazione e di sostegno per le donne migranti del territorio;

e di sostegno per le donne migranti del territorio; Invecchiamento attivo.

A questo scopo organizziamo un momento di riflessione e di dibattito al quale tutte le donne interessate sono invitate a partecipare per portare il loro contributo ed ampliare la base di discussione.

Giovedì 29 gennaio alle ore 17,30 Presso la sala dello Sporting Club di Santa Marinella Via Rizieri Grandi, 1