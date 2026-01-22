Ladispoli: Sabato 24 gennaio alle ore 18.00 PIno Rinaldi e Nunziato Torrisi presentano IL MOSTRO DI FIRENZE la verità nascosta pubblicato da Mursia Editore.

Seguire la cronaca nera, come avevo fatto io per oltre quarant’anni, aveva segnato il mio modo di vedere le cose, nello specifico il male, e il Mostro di Firenze ne era l’incarnazione.»

Dopo l’ultimo duplice delitto, quello del 1985, non c’è stato anno che, per qualche ragione, la vicenda del Mostro di Firenze non sia tornata a far parlare di sé, riempiendo le pagine di giornali e i palinsesti televisivi. Teorie «rivoluzionarie», piste e nomi nuovi prospettano qualcosa di decisamente diverso in riferimento alle sentenze definitive che portarono alla condanna dei Compagni di merende, sin dall’inizio criticate e messe seriamente in discussione. Va ricordato, oltretutto, che ben tre duplici delitti ancora oggi rimangono irrisolti. E allora chi è il vero Mostro di Firenze, se non sono stati Pacciani, Vanni e Lotti a commettere quei terribili delitti? Il giornalista Pino Rinaldi e l’ex Maggiore dei Carabinieri Nunziato Torrisi riportano alla luce la cosiddetta «pista sarda»: un’indagine dettagliata, documentata e mai smentita nei fatti, eppure inspiegabilmente abbandonata.

Pino Rinaldi (Roma, 1961) è giornalista. Dal 1990 lavora per Chi l’ha visto? come inviato per 27 anni. Scrive e conduce per la Rai documentari d’inchiesta e programmi crime come Vertigo, Commissari e Detectives, realizzati con la Polizia di Stato. Sul canale Nove ha condotto il format internazionale di successo Faking it. Per La7 conduce il programma di cronaca Ignoto X.

Nunziato Torrisi, nato a Riposto (Catania) nel 1939, è Generale di Brigata dei Carabinieri in pensione. Nel periodo 1970-80 è stato attivo a Palermo, Agrigento, Petralia Sottana e Alcamo. Nel periodo 1983-86 a Firenze ha indagato sui delitti del Mostro. Dal 1986 è stato operativo a Lecce, dove fece arrestare 50 membri della Sacra Corona Unita. È Medaglia mauriziana e Medaglia d’oro al merito di lungo comando.

