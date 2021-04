Share Pin 1 Condivisioni

"Il luogo possiede un incommensurabile valore di ordine storico e spirituale"

Nasce il comitato per la salvaguardia della Chiesa del Convento della Immacolata di Santa Severa.

“Il luogo – spiegano – oltre che dal punto di vista economico e immobiliare, possiede un incommensurabile valore di ordine storico e spirituale. Non solo per la religiosità, la storia e la comunità di Santa Severa ma anche e soprattutto per la valenza e il sedimento che rappresenta l’avvenuta permanenza in quel luogo del Santo Papa Giovanni Paolo II”.

“A tale riguardo i promotori – oltre alla necessità di confermare che uno spazio sacro non può essere oggetto di negoziazione – non hanno dunque intenzione di entrare nel merito delle vicende e nelle ragioni della compravendita”.

“Vieppiù, sostengono la necessità di un intervento e di un confronto a tutti i livelli, per poter proteggere il luogo sacro che nonostante le vicissitudini sin qui determinatesi, non possono pregiudicare l’accesso, la fruizione e la vita parrocchiale della Chiesa stessa”.

“Con l’imprescindibile aiuto della volontà di Dio, il Comitato si augura prima, di poter giungere ad un sereno e pacifico confronto con i legittimi proprietari del bene e le autorità interessate ai processi edificatoria e, in seguito raggiungere l’obiettivo della salvaguardia e la custodia da parte della autorità religiosa locale della Chiesa”.

“Per chi fosse interessato, il costituendo Comitato può essere raggiunto alla mail [email protected] o alla pagina fb Comitato Salvaguardia Chiesa del Convento dell’Immacolata di Santa Severa”.

