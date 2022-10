Ad annunciare la costituzione del nuovo gruppo di cittadini attivi è stato l’ex consigliere Alessandro Magnani, candidato alle passate amministrative nella lista CiviCamente a sostegno di Anna Lisa Belardinelli

Nasce il gruppo “Cerveteri Civica” –

Un nuovo gruppo di cittadini attivi che ha l’obiettivo di lavorare per il bene comune. Ad annunciare la costituzione di “Cerveteri Civica” è stato l’ex consigliere comunale Alessandro Magnani, candidato alle passate amministrative nella lista “CiviCamente” al fianco di Anna Lisa Belardinelli.

Lista che, come evidenziato dallo stesso Magnani, non ha accettato l’apparentamento con la coalizione del centrodestra a sostegno di Gianni Moscherini. “Faremo come sempre del nostro meglio per esercitare un ruolo di controllo su quello che succede in questo Comune, per informare e anche denunciare – ha spiegato Magnani – quando qualcosa non ci convince, o proporre costruttivamente delle soluzioni ai problemi del territorio e dei cerveterani”.

“La nostra identità – ha proseguito ancora Magnani – si è formata sui principi della condivisione, dell’ascolto, dell’onestà, dell’impegno attivo per essere una delle voci di questa città. Non ci saranno sconti, non ci saranno pregiudizi, non ci saranno compromessi”.

“Ogni problema, anche il più piccolo, il più quotidiano, avrà la nostra attenzione e faremo del nostro meglio per la ricerca di una soluzione. Nel periodo in cui sono stato portavoce in consiglio comunale – ha spiegato ancora Magnani – ho fatto con tutto il cuore del mio meglio per ascoltare e aiutare chiunque si rivolgesse a me con questioni di interesse comune, problemi, difficoltà, iniziative”.

E ora, l’obiettivo del nuovo gruppo sarà quello di “far arrivare la voce delle persone comuni, la voce di chi non ha voce, in quella specie di torre d’avorio nella quale spesso si trincerano i politici e gli amministratori, vicini con le chiacchere e lontani con i fatti dai problemi ordinari delle persone”.