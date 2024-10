Mostra Collettiva inArte, 36 Artisti in Sala Ruspoli a Cerveteri 12 e 13 Ottobre dal titolo “Volare” –

L’Associazione Culturale inArte di Cerveteri propone la mostra collettiva “Volare”, che si terrà il 12 e 13 ottobre 2024 nelle sale di Palazzo Ruspoli. L’Evento, che arriva in un momento storico particolare dominato da guerre e fatti di cronaca sconcertanti, mira a lanciare un messaggio in cui l’animo possa riconciliarsi con il mondo attraverso le visioni e i colori dell’arte.

Lo scopo dell’arte è anche questo, elevare lo spirito , tracciare una dimensione e una strada che facciano ritrovare quelle motivazioni che la realtà distrugge in un attimo, quella virginale fiducia nel prossimo che possa far accettare le differenze, scavalcare gli ostacoli più ostici e credere in un futuro in cui i diritti di tutti possano essere rispettati.

Volare , andare oltre, osservare, comprendere …

Alla mostra hanno aderito oltre trenta artisti: scultori, fotografi, pittori; un segnale questo di profonda solidarietà da parte di un gruppo di artisti assolutamente eterogeneo che vuole unirsi per forare con un raggio di sole i fumi delle guerre.

Sogni astratti, gesti di solidale tenerezza, atti d’amore e di armonia, freschezza interpretativa di una realtà a volte molto difficile, poetiche espressioni dell’animo umano e viaggi spirituali per ritrovare l’equilibrio attraverso i colori del cuore e della mente.

In “Volare”, ci sono inoltre numerose opere che si ispirano direttamente all’incanto della natura, alla sua innata perfezione.

Un contributo che ogni singolo artista dà per farci riscoprire forme leggere e insieme potenti, attraverso quella genuina capacità di trasportare sulla tela immagini tinte di emozioni, dal segno più astratto al paesaggio più letterale o anche, semplicemente, ad un volo di gabbiani nel cielo infinito.

Lo Stato dell’Arte : Sabato 12 , alle ore 17, inaugurazione del Vernissage “Volare” attraverso la presenza delle autorità cittadine, in anteprima assoluta verrà presentata l’opera dipinto-scultura “Il Canto della Luna” del Maestro Virgilio Paoloni, artista di statura internazionale la cui partecipazione straordinaria all’Evento, vuole essere un omaggio all’arte del territorio e motivo di crescita, per lo spessore artistico della manifestazione.

Interverrà all’inaugurazione il Prof. Settimio La Porta Filosofo dell’arte che ci parlerà della Bellezza nell’arte , dando un sostanziale contributo ad elevare il valore artistico della mostra.

Il giorno dopo, Domenica 13, alle ore 17.00, verrà presentato il libro “Caro Pierpaolo ti Racconto il tuo omicidio” scritto da Simona Ruffini.

La mostra è a ingresso libero.