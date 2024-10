Nascondeva bombe carta nel giubbotto: romeno fermato dalla polizia a Ladispoli

Ieri sera erano state avvertite diverse esplosioni in città

Nella serata di ieri la quiete è stata turbata da alcune forti esplosioni, avvertite in maniera evidente dalla popolazione ma anche dalle forze dell’ordine. Gli uomini del Commissariato Ladispoli coordinati dal Dirigente Dr Fabio De Angelis si sono immediatamente attivati per individuarne la causa. Infatti subito dopo, su viale Trieste, individuavano un giovane rumeno di 26 anni, in stato di ebbrezza che nascondeva nel giubbotto numerose bombe carta. Lo stesso veniva sottoposto a perquisizione domiciliare e complessivamente sono stati sequestrati 446 grammi di materiale esplosivo. Il giovane è stato deferito all.A.G. per la detenzione di materiale esplodente e per le minacce che ha proferito all’indirizzo degli operanti