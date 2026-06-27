Ladispoli, abbassamento della pressione idrica nell’area della stazione: Acea già al lavoro

‘Amministrazione comunale informa i cittadini che si stanno verificando disagi legati a un abbassamento della pressione dell’acqua nella zona circostante la stazione ferroviaria.

La Centrale Operativa di Acea è stata immediatamente allertata e ha già inviato una squadra di tecnici sul posto per effettuare l’intervento di riparazione.

Secondo le prime stime fornite dal gestore, il guasto dovrebbe essere risolto entro le ore 15.00, con il conseguente graduale ripristino della normale pressione idrica.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, fornendo eventuali aggiornamenti.