Share Pin 1 Condivisioni

Il suo libro diventò un best seller dopo il film di Robert Zemeckis, vincitore di sei premi Oscar. Nel 1984 era stato finalista al Premio Pulitzer per un suo lavoro sulla Guerra civile americana

Morto lo scrittore americano Winstom Groom, autore del romanzo “Forrest Gump” –

Lo scrittore americano Winston Groom, autore del romanzo Forrest Gump, è morto all’età di 77 anni a Fairhope, in Alabama. Il suo libro, pubblicato nel 1986, diventò un best-seller 8 anni più tardi, dopo il successo del film di Robert Zemeckis interpretato da Tom Hanks e Robin Wright e vincitore di 6 premi Oscar.

“Con grande tristezza vi annuncio la scomparsa del nostro caro amico Winston Groom. La città di Fairhope ha perso oggi un autore iconico”, ha commentato la sindaca, Karin Wilson, sulla sua pagina Facebook.

Classe 1943, nato a Washington ma cresciuto a Mobile, in Alabama, Groom dopo la laurea nel 1965 si arruolò nell’esercito e prestò servizio anche in Vietnam. Rientrato negli Stati Uniti trovò lavoro come reporter per il Washington Star prima di dedicarsi alla scrittura di romanzi.

Noto anche per i suoi libri sulla Guerra civile americana, è stato finalista al Premio Pulitzer nel 1984 con il volume Conversations with the Enemy, che ricostruiva l’esperienza di un soldato durante il conflitto in Vietnam. Il suo ultimo romanzo, El Paso, è stato pubblicato nel 2016.