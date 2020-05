Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco: “I mezzi che abbiamo non sono adatti ad interventi che richiedano grandi quantità di acqua”

Montino lancia appello a Zingaretti: ”Alla Protezione Civile autopompa da 5 mila litri”

Montino lancia appello a Zingaretti: ”Alla Protezione Civile autopompa da 5 mila litri”

“Ringrazio il Capo Squadra del Gruppo 13 a dei Vigili del Fuoco di Ostia che, a seguito dell’intervento per domare un incendio a Parco Leonardo si è complimentato telefonicamente con me, cito testualmente, “per la professionalità e la capacità che la Protezione civile di Fiumicino ha dimostrata nell’intervento”. Sono parole che ci fanno piacere e ci rendono orgogliosi del lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne della nostra Protezione civile.

Purtroppo in questi giorni, come accade oramai da molti anni d’estate, sono ripresi questi episodi incendiari nella porzione del territorio che va da Parco Leonardo a Fiumicino e a ridosso dell’aeroporto Leonardo Da Vinci, episodi che non possono essere spontanei. E’ già la quattordicesima volta, nonostante la pandemia, che interveniamo per domare incendi in quelle zone, anche l’anno scorso ci sono stati centinaia di nostri interventi per domare incendi in strade, boschi, macchia mediterranea.

E’ per questo che voglio fare un appello al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, persona attenta e sensibile su questi temi, affinché doti la nostra Protezione civile di un’autobotte da 5 mila litri. I mezzi che la Protezione civile ha non sono adatti a interventi che richiedano grandi quantità di acqua, ma visto il trend sempre più frequente di questi episodi incendiari, è necessario uno strumento che sia in grado di contrastarli efficacemente. Conto in una risposta in tempi brevi del Presidente, visto anche l’imminente inizio della stagione estiva” lo dichiara il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.