Condividi Pin 18 Condivisioni

Secondo quanto raccontato dai protagonisti, la farmacista si sarebbe rifiutata di prendere la ricetta perché c’era della saliva sopra

Ladispoli, va in farmacia per acquistare medicine. La farmacista si rifiuta

Ladispoli, va in farmacia per acquistare medicine. La farmacista si rifiuta

Stava tornando (il 20 maggio) dall’ospedale dal quale era stata dimessa e con il marito si era recata in nella farmacia comunale di Via Roma per l’acquisto delle medicine necessarie alla terapia che gli era stata prescritta dai medici. A quanto pare, però, la farmacista non le avrebbe consegnato nulla rifiutandosi di prendere la ricetta dei farmaci in quanto, secondo il racconto della coppia, vi era presente della saliva della donna. I due sarebbero dunque stati invitati ad abbandonare la farmacia senza le medicine e recarsi in un’altra delle comunali per ottenere i farmaci.