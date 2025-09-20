Sul posto l’autogrù dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia che ha recuperato il mezzo

Monte Romano, TIR sbanda ed esce di strada: autista illeso –

Questa mattina alle ore 06.30 l’equipaggio di autogrù AG17, dei Vigili del fuoco di Civitavecchia è stato impegnato per un incidente stradale in ausilio dei Vigili del fuoco di Viterbo.

Per cause in corso di accertamento un autoarticolato ha perso il controllo sbandando e di conseguenza è uscito dalla sua carreggiata finendo sul fianco fuori strada sulla SS675 a Monte Romano.

Arrivato sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco della autogrù ha subito posizionato il mezzo e riportato in carreggiata l’autoarticolato.

L’autista del mezzo pesante coinvolta è risultato illeso. È stato ugualmente affidato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.