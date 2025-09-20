Scomparsa Maria Luisa Piria: la ricerca dei famigliari

Era nella spiaggia vicino allo Scorpion Beach: indossava un due pezzi bianco e blu ed era scalza
Scomparsa Maria Luisa Piria
La signora Maria Luisa Piria, classe 1952, è scomparsa quest’oggi a Ladispoli dalla spiaggia vicino allo stabilimento Scorpion Beach, in direzione de La Baia.
Al momento della scomparsa, la signora indossava solo un due pezzi, bianco e blu ed era scalza, senza scarpe o ciabatte.
La notizia è stata divulgata dai Carabinieri.
Chiunque avesse notizie, può contattare la figlia, Luana Ortenzi, al numero 3932404254.