Scomparsa Maria Luisa Piria: la ricerca dei famigliari

20 Settembre 2025

Era nella spiaggia vicino allo Scorpion Beach: indossava un due pezzi bianco e blu ed era scalza

La signora Maria Luisa Piria, classe 1952, è scomparsa quest’oggi a Ladispoli dalla spiaggia vicino allo stabilimento Scorpion Beach, in direzione de La Baia.

Al momento della scomparsa, la signora indossava solo un due pezzi, bianco e blu ed era scalza, senza scarpe o ciabatte.

La notizia è stata divulgata dai Carabinieri.

Chiunque avesse notizie, può contattare la figlia, Luana Ortenzi, al numero 3932404254.

