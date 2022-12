Mondo polizze: il futuro è dell’assicurazione on line?

Assicurazione on line per la casa e per i veicoli: con 6sicuro, sei sicuro di trovare la polizza migliore per te

Oggi parliamo di assicurazione on line.

Oramai chi intende sottoscrivere un contratto assicurativo decide di riporre la propria fiducia nei comparatori online, che fanno sì che i loro utenti siano in grado di valutare in totale autonomia la giusta compagnia che abbia tutti i requisiti per appagare completamente le loro necessità.

Infatti, le suddette pagine web assicurano ai potenziali assicurati un trattamento completo a 360 gradi in quanto consentono, da una parte, di contattare il consulente messo a loro disposizione permettendo, di conseguenza, a costoro di usufruire di vero e proprio ausilio durante la scelta della polizza, dall’altra di leggere in totale autonomia gli approfondimenti e i feedback rilasciati dagli altri utenti in modo che possano valutare l’attendibilità dei servizi.

Tra i portali di comparazione leader in ambito assicurativo figura 6sicuro (sito web: www.6sicuro.it) che aiuta gli utenti a confrontare gratuitamente le migliori polizze disponibili sul mercato.

6sicuro, l’assicurazione on line

Le assicurazioni on line dei veicoli: caratteristiche e differenze

Per legge i proprietari di un qualsiasi mezzo di trasporto (autocarro, moto e auto) sono tenuti a stipulare una RC, scegliendo liberamente la compagnia che faccia al caso loro.

In primis, è bene precisare che tutti gli assicurati, indipendentemente dal loro veicolo, hanno la possibilità di personalizzare la propria polizza, aggiungendo diverse garanzie accessorie – dalla polizza tutela legale alla Kasko, come anche l’assistenza stradale, il furto incendio e molte altre – in base ai loro bisogni.

Al di là di questa somiglianza, vi sono elementi che caratterizzano ogni singola RC: ad esempio, partendo dall’assicurazione moto, i loro conducenti possono godere della sospensione della polizza per un dato periodo di tempo, risparmiando in questo modo denaro soprattutto quando gli amanti di tali mezzi non possono usufruirne a causa del freddo o del maltempo.



Tra l’altro, anche per le RC autocarro le compagnie consentono agli interessati di incidere sulla sua durata, dal momento che la validità dell’assicurazione può essere limitata ad una specifica durata o consumo. Oltre a ciò che è stato detto sino ad ora, è importante evidenziare il fatto che le assicurazioni nel calcolare il premio assicurativo per gli autocarri non tengono conto dell’età o della cilindrata dell’autocarro, come avviene negli autoveicoli o nelle moto, ma risulta fondamentale il carico massimo che il mezzo in questione riesce a sostenere. Per tale ragione, si consiglia sempre agli interessati, prima di immatricolare il succitato mezzo, di capire per quale uso verrà impiegato.

Da ultimo, e non per minore importanza, è giusto rammentare ai futuri assicurati che, come è stato accennato in precedenza, visto che la suddetta assicurazione è obbligatoria, è opportuno che costoro abbiano sotto controllo la sua scadenza al fine di evitare di subire spiacevoli conseguenze, in particolar modo sanzioni amministrative pecuniarie molto salate.

Il successo delle assicurazioni casa on line

A dispetto delle assicurazioni sopra menzionate, quelle sulla casa non sono affatto obbligatorie, ma nonostante ciò, sono molto in voga sia tra i proprietari che tra i conduttori di unità immobiliari. Tale successo è dato dal fatto che, grazie a questa polizza, gli interessati sono in grado di tutelare e proteggere non solo le mura domestiche, ma anche i suppellettili e gli elettrodomestici presenti al suo interno.



Peraltro, queste RC assicurano un indennizzo, nel caso in cui la casa subisca dei danneggiamenti causati o da terzi durante i furti o da eventi naturali durante le alluvioni, i terremoti o le inondazioni. Oltre a ciò, gli interessati possono inserire nella polizza la possibilità di poter ottenere un ulteriore risarcimento qualora gli stessi o i suoi familiari abbiano un infortunio all’interno o all’esterno della propria casa familiare.

In ultima istanza, è doveroso sottolineare un ulteriore vantaggio, riservato a detti contraenti, che riguarda l’assistenza 24 ore su 24 di professionisti specializzati in diversi ambiti (elettricisti, fabbri o idraulici) adatti a soddisfare completamente tutte le loro esigenze.

