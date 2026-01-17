Matteo Morandotti del Club Caerevetus e Thomas Spadoni di Offroad XXL

Mini Enduro, premiati due ragazzi di Cerveteri nella 125 –

Sabato 10 gennaio 2026, a Tivoli, si è svolta la premiazione del Campionato Regionale di Mini Enduro 2025, e due giovani piloti locali nella categoria di 125 cc. hanno conquistato le prime due posizioni della classifica.

Al primo posto è arrivato Matteo Morandotti del Club Caerevetus, seguito al secondo posto dal cervetrano Thomas Spadoni di Offroad XXL.

Entrambi i piloti hanno sempre dimostrato in gara grande abilità e determinazione, conquistando il podio e regalando una grande gioia ai loro tifosi.

Il Campionato Regionale di Enduro 2025 è stata una tra le competizioni più importanti a livello regionale, e il successo dei piloti locali è un motivo di orgoglio per la comunità sportiva locale. Complimenti a Matteo Morandotti e Thomas Spadoni.