Le indagini tra boschi e discariche. Il padre alla trasmissione Quarto Grado: “Non sappiamo chi li ha mandati quei messaggi che sono arrivati”

Anguillara, proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo –

Non si fermano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia scomparsa lo scorso 8 gennaio. Le forze dell’ordine, coordinate dai carabinieri, stanno battendo palmo a palmo le aree considerate più sensibili, nella speranza di trovare elementi utili a chiarire il mistero della sua sparizione.

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, intorno alle 10, i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso la ditta di Claudio Carlomagno, già oggetto di controlli il giorno precedente. In quell’occasione, l’attenzione si era concentrata sui mezzi da lavoro presenti nel piazzale dell’azienda. Oggi, invece, le ricerche si sono spostate nell’area boschiva adiacente, dove gli investigatori hanno utilizzato metal detector e scavato in punti ritenuti strategici, alla ricerca di qualsiasi traccia che possa ricondurre a Federica.

Le operazioni si sono poi spostate, verso le 13, nell’area della discarica frequentata dal marito della donna scomparsa. Qui, i carabinieri, affiancati dalla squadra rilievi tecnico-scientifici del nucleo investigativo di Ostia, hanno iniziato a scavare prima manualmente, poi con l’ausilio di ruspe. Durante le operazioni sono stati repertati anche dei guanti monouso, rinvenuti all’esterno della discarica, che potrebbero rivelarsi elementi chiave nelle indagini.

Il padre di Federica, Stefano Torzullo, non si arrende e continua a cercare la figlia con l’aiuto di amici e conoscenti: “Mi sto avvalendo della collaborazione di questi miei compagni di avventure. Siamo tutti cacciatori, siamo pratici. Siamo in giro da stamattina alle 6”, ha dichiarato alla trasmissione Quarto Grado. “Da venerdì mattina non abbiamo notizie, è qualcosa che non si può descrivere. Mia figlia dicono che fosse bravissima sul lavoro, con il figlio era attentissima. Io devo trovare mia figlia a tutti i costi. Fosse l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Del resto, non mi interessa niente”.

Resta ancora un mistero la provenienza dei messaggi ricevuti dalla madre di Federica la mattina della scomparsa: “Non sappiamo chi li ha mandati quei messaggi che sono arrivati”, conclude il padre, lasciando aperti molti interrogativi su una vicenda che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità.

