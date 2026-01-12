Appello dell’associazione Penelope: massima attenzione nelle stazioni metro e sui mezzi pubblici dei comuni limitrofi

Scomparsa da Anguillara Sabazia: si cerca Federica Torzullo, 41 anni –

Anguillara Sabazia è in apprensione per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno più notizie da mercoledì 8 gennaio 2026. La donna si è allontanata dal comune alle porte di Roma senza fare ritorno, facendo scattare immediatamente l’allarme da parte dei familiari.

A coordinare la diffusione dell’appello è l’Associazione Penelope – ODV, che invita chiunque possa fornire informazioni utili a prestare particolare attenzione alle stazioni della metropolitana e ai pullman dei paesi limitrofi, luoghi nei quali la donna potrebbe essere stata avvistata.

Secondo quanto diffuso, Federica aveva con sé i documenti al momento della scomparsa. È alta circa 1 metro e 80, pesa 80 chili, ha corporatura media, capelli castani e occhi neri. Tra i segni distintivi figurano un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto, elementi che potrebbero risultare fondamentali per un riconoscimento.

L’associazione e le forze dell’ordine rinnovano l’appello alla collaborazione dei cittadini: chiunque abbia notato qualcosa o possa fornire segnalazioni è invitato a contattare immediatamente il numero Pronto Penelope 339 6514799 (attivo anche su WhatsApp) oppure il 112.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre familiari e amici confidano nell’attenzione e nella solidarietà della comunità per riportare Federica a casa.