Granarone tutto esaurito per il concerto di raccolta fondi, “Musikeria” incanta il pubblico. Entusiasta Adele Prosperi, Consigliera comunale e storica volontaria Aism: “Grazie a questi tre straordinari artisti, musicisti dal cuore d’oro, un nuovo importante sostegno alle attività di Aism”

Con il concerto del trio Indino, Travagliati e Supnick raccolti più di mille euro a Cerveteri per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla –

“Emozioni in musica, tre artisti straordinari dal cuore grande, un’Aula Consiliare del Granarone strapiena e una cifra davvero importante raccolta in favore di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà che da oltre mezzo secolo raccoglie fondi a sostegno della Ricerca Scientifica. A Stefano Indino, fisarmonicista che ha girato il mondo, a sua moglie Alessandra e ai Maestri Augusto Travagliati e Michael Supnick, che con grande sensibilità si sono uniti al concerto, il mio più sincero e vivo ringraziamento per aver messo a disposizione della Ricerca la propria arte, così come ringrazio il pubblico presente, numeroso, caloroso e generoso dimostrando ancora una volta quanto Cerveteri sia una città attenta e sostenitrice di cause e realtà fondamentali quale è Aism”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, a margine di “Musikeria”, la serata-evento di raccolta fondi tenutasi sabato pomeriggio. In totale, raccolti 1050,00euro, cifra che nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, è stata inviata ad Aism, come di consueto tramite bonifico bancario.

“Dopo il successo delle campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione dell’anno appena trascorso, iniziamo questo 2026 con un altro grande risultato – ha dichiarato Adele Prosperi, storica volontaria di Aism da oltre un decennio – l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, terza finanziatrice in Europa nel campo della ricerca scientifica e del sostegno alle persone con Sclerosi Multipla, è una realtà fondamentale, un punto di riferimento. Da Cerveteri giunge sempre un contributo importante, con una partecipazione sempre forte e sentita. Un segnale che conferma quanto la nostra sia una comunità unita, una comunità che non lascia indietro nessuno”.

“Insieme a Stefano e Alessandra è tanto che sognavamo di organizzare un evento simile e ci siamo riusciti – aggiunge Adele Prosperi – ma non soltanto, ci siamo salutati con l’impegno di aprire un ciclo di serate come questa, dedicata di volta in volta ad una realtà diversa operante nel sociale, nella Ricerca Scientifica e nel sostegno alle persone che ogni giorno sperano in una cura definitiva a malattie rare o a malattie che ad oggi, purtroppo, sono ancora definite incurabili. Mettere l’arte, la musica, lo spettacolo, ‘al servizio della Ricerca’: un progetto sul quale vogliamo lavorare e che speriamo possa vedere presto nuovamente luce”.

“A loro, ad Augusto Travagliati e a Michael Supnick, nostri concittadini e amici, che immediatamente hanno dato disponibilità a suonare insieme a Stefano – conclude Adele Prosperi – il mio immenso grazie. Il prossimo appuntamento di raccolta fondi per Aism sarà nel mese di marzo, con la consueta iniziativa della Gardenia, fiore simbolo della lotta alla sclerosi multipla. Anche in quel caso, vi aspetto numerosi!”.