Basket, la promozione di Cerveteri torna alla vittoria e rilancia la corsa salvezza

Vittoria al photofinish per la Div. Reg. 2 di Cerveteri che ha battuto Castelli Romani Basket per 57 a 55

L’anno è iniziato nel migliore dei modi per la Divisione Regionale 2 della RIM Sport Cerveteri che, nella serata di domenica, ha battuto Castelli Romani Basket con il punteggio di 57 a 55. Nonostante il pronostico non fosse favorevole, la formazione di coach Pica è riuscita a farsi valere centrando una vittoria che permette di allungare su Roma XVI e di raggiungere Lanuvio a quota 4 punti.

La cronaca del match

“La partita è stata un crescendo di emozioni” ha raccontato coach Antonio Pica a margine della gara. “Loro erano grandi sia di fisico che di età. Siamo partiti malissimo, il primo quarto è finito 20-7 per loro. Poi piano piano, con più attenzione difensiva e ripartenze veloci abbiamo recuperato un po’ alla volta. A 26 secondi dalla fine, sotto di 2 punti, abbiamo recuperato e abbiamo subito un fallo su Luchenti che, dalla lunetta, ha fatto 2 su 2. Praticamente allo scadere siamo riusciti a difendere, Fea ha recuperato palla e ha lanciato sempre Luchenti in contropiede. Così a 4 secondi dalla fine ci siamo ritrovati a +2. Loro hanno chiamato il time out, abbiamo difeso, costringendoli a un tiro da 3 improbabile. È stata un’apoteosi”.

Il prossimo appuntamento

Domenica 18 gennaio, i verdeblù saranno impegnati sul campo della capolista, Basket Roma Nord 2011 in quella che sarà l’ultima gara del girone d’andata.