Il 19 gennaio doppio appuntamento gratuito per bambini da 0 a 6 anni e famiglie

Tante piccole storie: la Biblioteca di Ladispoli riparte con Nati per Leggere –

La Biblioteca di Ladispoli Peppino Impastato inaugura il nuovo anno rinnovando uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie: “Tante piccole storie”, il ciclo di letture di Nati per Leggere dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, realizzato grazie all’impegno e alla passione del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli.

L’incontro è in programma lunedì 19 gennaio alle ore 16:30 e sarà articolato in due momenti distinti per fasce d’età, così da offrire un’esperienza su misura per tutti i partecipanti. I bambini da 0 a 3 anni saranno accolti in Sala Ragazzi, mentre quelli da 4 a 6 anni si riuniranno in Sala Conferenze.

Nati per Leggere è il programma nazionale di promozione della lettura in età prescolare che, sulla base di solide evidenze scientifiche, sottolinea l’importanza della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita. Leggere insieme ai bambini, anche per pochi minuti al giorno, favorisce lo sviluppo emotivo e cognitivo, rafforza il legame genitore-figlio e contribuisce ad arricchire il linguaggio, l’immaginazione e le capacità di ascolto.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita, ma i posti sono limitati. Per questo è richiesta la prenotazione, da effettuare scrivendo all’indirizzo [email protected], indicando il nome e l’età del bambino e i riferimenti di un genitore.

Con “Tante piccole storie”, la Biblioteca di Ladispoli conferma il proprio ruolo di presidio culturale e punto di riferimento per le famiglie, invitando grandi e piccoli a iniziare insieme un 2026 all’insegna della lettura, dell’incontro e della condivisione.