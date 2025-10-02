 
CittàLadispoli

Minacce social ai Ciontoli: a processo una donna per diffamazione aggravata

2 Ottobre 2025

LADISPOLI – Una donna residente a Roma è stata rinviata a giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata per una serie di insulti e minacce rivolte alla famiglia Ciontoli attraverso i social network nel 2020. L’imputata dovrà comparire in tribunale a piazzale Clodio la prossima settimana, con l’udienza fissata per l’8 ottobre.

I Ciontoli, che hanno sporto querela per le ingiurie subite, sono noti per essere stati condannati in via definitiva per l’omicidio di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri ucciso a soli 20 anni a Ladispoli nella loro abitazione di via de Gasperi, tra il 17 e il 18 maggio del 2015.

Il contesto e le frasi incriminate

La condanna definitiva per la morte di Marco ha visto il capofamiglia, l’ex sottufficiale della Marina in servizio nei servizi segreti Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie, Maria Pezzillo, e i figli Federico e Martina (ex fidanzata di Vannini) hanno ricevuto una pena di 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo nello stesso reato.

Le frasi ingiuriose, contenute in un video postato su Facebook, erano particolarmente violente. Tra i messaggi rivolti a Martina Ciontoli: «Te voglio incontrà per strada Martina Ciontoli e acciaccà con la macchina, arrivi dopo mezz’ora al pronto soccorso». Per il fratello Federico: «A te vojo dà na bomba in faccia, magari t’acciacca un autobus». L’imputata non ha risparmiato neppure Antonio Ciontoli, apostrofato come «Corrotto, magari te scoppia er core», e Viola Giorgini, fidanzata di Federico, l’unica presente in casa la sera del delitto ad essere stata prosciolta.

La linea difensiva: enfasi e sfogo emotivo

La difesa della donna è affidata agli avvocati Pietro e Gian Maria Nicotera, che puntano a ridimensionare la portata delle dichiarazioni.

“Si è trattato di uno sfogo dopo il filmato mandato in onda da un canale televisivo che si occupò in modo dettagliato del caso legato a Marco Vannini,” ha spiegato l’avvocato Gian Maria Nicotera. I legali sostengono che le frasi “non hanno alcuna efficacia intimidatoria” e che “non ci sia stata una reale volontà della nostra assistita di compiere quei gesti. Pertanto la minaccia in questione è inidonea a produrre alcun tipo di effetto.”

L’avvocato ha anche rivelato che, nonostante una presunta richiesta dei Ciontoli per un’udienza a porte chiuse, la seduta sarà pubblica. Nicotera ha poi espresso la speranza che il procedimento si concluda con l’assenza della famiglia Ciontoli, cosa che farebbe decadere il caso.

"Omicidio Vannini, una sentenza eccessivamente punitiva soprattutto nei confronti dei ragazzi"