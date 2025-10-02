Coppa Italia, il Cerveteri impatta 1-1 col Villa Adriana. Scotti: “Siamo sulla strada giusta”

CERVETERI – Un pareggio che, in fin dei conti, si può definire giusto. Il Cerveteri ha concluso la gara di Coppa Italia contro il Villa Adriana sull’1-1, con il gol del pareggio siglato da Tancredi a pochi minuti dal fischio finale.

Il match ha mostrato due volti: un primo tempo sottotono e una ripresa decisamente più dinamica. I “Cervi”, tuttavia, hanno confermato la buona prestazione già sfoderata nel derby contro il Ladispoli, creando diverse occasioni da gol. L’incontro di ritorno è fissato tra due settimane, ma prima di allora, la squadra è attesa da un importante impegno in campionato.

Concentrazione sulla trasferta di Pianoscarano

Domenica prossima, infatti, il Cerveteri affronterà in trasferta il Pianoscarano, una formazione partita in modo eccellente, a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

A fare il punto della situazione è il direttore sportivo, Oberdan Scotti, che mostra fiducia nel lavoro della squadra: “Ci concentriamo su questa partita, contro una formazione partita bene, che in casa non lascia nulla al caso. Andremo a giocarci la nostra partita, meritiamo di raccogliere punti, sono sicuro che lo faremo, visto il modo in cui la squadra sta giocando”.

L’analisi del diesse: “A testa alta dopo il derby”

Scotti ha voluto anche archiviare l’amarezza per la sconfitta nel derby: “Ai ragazzi non possiamo rimproverare nulla, speriamo che sia passata l’amarezza del derby, ci tenevamo a non perderlo. Lo abbiamo fatto a testa alta, giocando a mio avviso una gara in maniera ordinata, con tanta determinazione e intensità.”

La parola d’ordine resta la lucidità in vista dei prossimi impegni: “Dobbiamo tenere alta la concentrazione, sono convinto che alla lunga usciremo fuori alla grande”, ha concluso il diesse.