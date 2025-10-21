Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento 5 Stelle Cerveteri:

“È da tempo che a Cerenova, nelle ore serali, i cittadini avvertono esalazioni malsane, già più volte segnalate agli organi competenti senza mai ricevere riscontro. In data odierna, l’Associazione culturale e sportiva “Ad Majora Semper Cerenova”, con PEC a firma del presidente Enzo Musardo, ha nuovamente sollecitato l’amministrazione comunale a adottare gli opportuni provvedimenti, affinché si giunga al più presto alla risoluzione di questa problematica, diventata impellente e improrogabile”.

Miasmi a Cerenova, i pentastellati: “L’amministrazione interessi gli organi preposti”

“Anche il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle ritiene che tale situazione ambientale, rischiosa per la salute pubblica, non sia più tollerabile, e invita il Comune di Cerveteri a interessare quanto prima gli organismi preposti ai controlli del caso, riservandosi, in mancanza di interventi urgenti, di rivolgersi alle autorità ispettive competenti, quali l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i servizi di igiene della ASL territoriale e i Carabinieri Forestali”.

Il Rappresentante del GT M5S – Attilio Di Maio