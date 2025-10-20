Ladispoli piange la scomparsa di Alessandro Battistelli: fu consigliere comunale dal 1991 al 1993

Si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia: i funerali si svolgeranno martedì 21 ottobre alla chiesa parrocchiale S. Maria del Rosario

di Marco Di Marzio

Ladispoli piange la scomparsa di Alessandro Battistelli, spentosi all’età di 58 anni dopo una lunga malattia. Figura conosciuta e stimata in città, Battistelli si è sempre distinto per il suo forte legame con il territorio e per l’impegno a favore della collettività. Dal 1991 al 1993 ha ricoperto la carica di consigliere comunale, portando avanti iniziative volte a migliorare la vita della comunità locale.

Oltre al suo impegno civico, Alessandro lascia un ricordo indelebile tra amici e familiari, che lo ricordano come una persona generosa, attenta agli altri e sempre pronta a offrire il suo supporto.

I funerali si terranno martedì 21 ottobre alle ore 15:00 presso la chiesa parrocchiale S. Maria del Rosario. La città partecipa al cordoglio della famiglia, unendosi al dolore per la perdita di un concittadino impegnato e stimato.