Asl Roma4: “Attenzione, falsi operatori si spacciano per personale dell’azienda”

“L’ASL Roma 4 informa i cittadini che in questi giorni sono state segnalate telefonate truffaldine da parte di falsi operatori che si spacciano per personale dell’Azienda Sanitaria. In particolare, i truffatori dichiarano di chiamare per conto del servizio di screening, trattenendo a lungo la persona al telefono: purtroppo durante la conversazione, viene sottratto il credito telefonico”.
“Si raccomanda la massima attenzione nel rispondere a numeri sconosciuti, e in caso di dubbio, interrompete immediatamente la chiamata e contattate i consueti numeri ufficiali del servizio screening. Grazie per l’attenzione”.
Così l’azienda sanitaria locale in una nota.